سعر خيالي لمنزل في إيطاليا.. يورو واحد لكن بشرط

وفّرت واحدة من أجمل مدن #إيطاليا وأوروبا فرصة أشبه بالخيال لمن يرغب بالسكن فيها أو تملك العقار، حيث تبلغ تكلفة شراء المنزل السكني يورو واحد فقط (1.1 دولار أميركي)، في سابقة لم تشهد لها مثيلاً أوروبا بأكملها.

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية واطلعت عليها "العربية.نت" فإن السلطات المحلية في مدينة موسوميلي الواقعة جنوبي البلاد عرضت 500 عقار للبيع مقابل يورو واحد فقط لكل منها، لكن كافة هذه العقارات مهجورة وتحتاج إلى إعادة ترميم.

أما الشرط الوحيد لمن يرغب بتملك #العقار مقابل يورو واحد فهو أن يتعهد بإعادة ترميمه وإصلاحه خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ الشراء.

وتقع مدينة موسوميلي إلى الجنوب من جزيرة صقلية الواقعة أصلاً في أقصى جنوب إيطاليا، وتبعد المدينة عن العاصمة روما نحو 950 كم، وتحتاج أكثر من 10 ساعات للسفر بالسيارة انطلاقاً من مدينة روما.

ويبدو أن السلطات المحلية في موسوميلي وجدت في بيع هذه المنازل بهذا السعر المتدني فرصة لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة، حيث إن إعادة ترميم 500 منزل في هذه المدينة الصغيرة تعني تشغيل العاطلين عن العمل وتنشيط الحركة التجارية لسنوات في هذه المدينة.

وقالت "ديلي ميل" إن السلطات في موسوميلي طرحت 100 عقار مهجور للبيع بالفعل على أن تعرض 400 منزل آخر خلال الفترة المقبلة.

وتشترط السلطات على كل مشترٍ أن يضع مبلغ 8 آلاف دولار كتأمين من أجل ضمان أن يقوم بترميم المنزل خلال ثلاث سنوات من تاريخ شرائه، على أن المشتري يفقد هذا التأمين إذا تخلف عن ترميم المنزل خلال الفترة المحددة.

وبحسب الصحيفة فإن عملية ترميم المنزل تبلغ نحو 107 دولارات للقدم المربعة، كما يتوجب دفع مبلغ يتراوح بين أربعة آلاف دولار و6450 دولاراً أميركيا كــ"رسوم إدارية" من أجل امتلاك المنزل.

وجاءت هذه الخطوة بعدما غادر الإيطاليون المناطق الريفية إلى المدن في السنوات الأخيرة، حيث انخفض عدد سكان موسوميلي إلى النصف خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث لم يبقَ في المدينة سوى 1300 شخص معظمهم من كبار السن الذين ليس لديهم أطفال.

لكن المدينة الصغيرة تعتبر أيضاً من الأماكن السياحية الجميلة للراغبين بالعيش في الريف الأوروبي، حيث تبعد ساعتين فقط عن مدينة باليرمو الشهيرة، كما توجد في المنطقة كهوف بيزنطية وقلعة من العصور الوسطى والعديد من الكنائس القديمة.