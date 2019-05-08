11.7 مليار درهم صفقات شراء أراضٍ في دبي.. كيف توزعت؟

تشهد بعض مناطق #دبي تنافساً بين تجار الأراضي و #شركات_التطوير_العقاري على شراء عشرات ملايين الأمتار المربعة، بهدف تشييد مشاريع متعددة الاستخدامات تجمع بين السكني والفندقي والترفيه.

وبلغت القيمة الإجمالية لمبيعات الأراضي على اختلاف استخداماتها أكثر من 11.7 مليار درهم طبقاً لرصد لأداء سوق الأراضي في مختلف مناطق الإمارة خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري، وفق ما ورد في صحيفة "البيان".

واستحوذت منطقة وادي الصفا الخامسة على اهتمام المستثمرين بشراء أراضٍ فيها لما تتمتع به من موقع استراتيجي على شارعي دبي ـ العين وشارع الإمارات وقربها من مشاريع مهمة كـ #المرابع_العربية وذا فيلا.

وطبقاً لبيانات #دائرة_الأراضي_والأملاك في دبي، فقد استحوذت 10 مناطق على اهتمام الراغبين بشراء الأراضي التجارية، وهي وادي الصفا 5 بـ 75 صفقة بيع أراضٍ تجارية بـ 1.7 مليار درهم، وحدائق الشيخ محمد بن راشد 99 صفقة بـ 666 مليوناً، والثنيه الرابعة 50 صفقة بـ 624 مليوناً، ورأس الخور الصناعية الأولى، 8 صفقات بـ 592 مليوناً.