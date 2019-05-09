اتحاد العقاريين: لا بد من قانون متوازن للرهن العقاري

قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن غياب #الرهن_العقاري في الكويت يجعل البنوك مترددة في تمويل السكن الخاص، مؤكداً الحاجة لإقرار قانون متوازن للرهن العقاري، يحمي حقوق المقرضين والمقترضين.

وأضاف الجراح في لقاء مع "العربية" أن هناك 92 ألف طلب إسكاني في قائمة الانتظار، وأن فترات الانتظار لأخذ أرض وقرض بين 10 و15 عاما بالكويت.



وتابع "إن الحلول الإسكانية جامدة والقطاع الخاص لم يؤد دورا فيها، وإن غياب الرهن العقاري يحد من الحلول التمويلية لقطاع السكن".

وفي سياق متصل، قال الجراح إن أسعار #الأراضي_الاستثمارية في الكويت مرتفعة وتشكل تقريباً 50% من قيمة التطوير، ولو تمت مقارنتها مع دول الخليج الأخرى ترى أن المعادلة مختلفة، فالأرض بحدود 25% و75% للتطوير والبناء، وهذا بسبب ندرة الأراضي بالكويت والجهة الوحيدة التي تخلق مناطق جديدة هي الإسكان، وأغلب مشاريعها لمساكن الكويتيين، وتوفر خدمات لهم، وبالتالي أصبح هناك عملية ندرة بالأراضي في الكويت، ما أدى لارتفاع أسعارها، وهذا يؤثر على تكاليف الإيجار والأعمال بالكويت".