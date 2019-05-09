مشكلات مالية تواجه "مصر للإسكان".. العضو المنتدب توضح

تراجعت أرباح شركة #مصر_الجديدة_للإسكان والتعمير بـ67% لفترة الأشهر التسعة الأولى من عامها المالي الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي إلى نحو 40 مليون جنيه.

وقالت الشركة إنها وضعت استراتيجية لعلاج كافة المشكلات المالية والهيكلية التي كانت تعاني منها، والتي تتلخص في أزمة سيولة شديدة أدت إلى زيادة مديونيات البنوك.

وأرجعت العضو المنتدب بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير سهر الدماطي، في مقابلة مع "العربية"، زيادة التكاليف إلى "ارتفاع الفوائد والأسعار والمصروفات والتعويضات للمقاولين في الوقت الذي تراجعت فيه القوة الشرائية، وبالتالي أثر ذلك على المركز المالي للشركة بما في ذلك التدفقات النقدية".

وأوضحت الدماطي أنه كان لا بد من وضع خطة إنقاذية للشركة، حيث تبلغ قيمة المحفظة العقارية للشركة عند حدود 80 مليار جنيه، لذا اعتبرت الشركة أنه في حال اللجوء إلى بيع نسبة بسيطة من الأصول العقارية بحدود 3 إلى 4%، هذا يعطي متنفسا للشركة لتغطية مصروفاتها، وتخفض مديونياتها للبنوك إلى النصف، إلى جانب خطة لرفع رأس المال.