السعودية.. التمويل العقاري يقفز 133% بالربع الأول

سجل سوق #التمويل_العقاري في السعودية ارتفاعًا بنسبة 133% خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، كما ارتفعت حصة التمويل العقاري المدعوم من قبل "الصندوق العقاري" لتصل إلى 84% في الربع الأول للعام الحالي من إجمالي حصة سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، إن حجم سوق التمويل العقاري وصل إلى 14.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعًا بنسبة 133% عن الربع المماثل من العام الماضي، الذي بلغ 6.4 مليار ريال, بينما ارتفعت محفظة التمويل العقاري للصندوق في الربع الرابع من 2018م إلى 41% بقيمة 10.5 مليار ريال.

وأشار العمودي إلى أن نسبة محفظة #التمويل_المدعوم من قبل #الصندوق_العقاري ارتفعت من 7% نهاية عام 2017 إلى 84% في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2019م، مما يدل على المنجزات التي حققها صندوق التنمية العقارية خلال المدة السابقة، مساهمًا في تمكين المواطنين من تملك السكن، مؤكدًا في الوقت نفسه على استمرارية الدعم وطرح المبادرات الجديدة التي بدورها ستساهم في تذليل جميع المعوقات والتحديات لتمكين المواطن من الحصول على تمويله السكني بكل يسر وسهولة.

وبين العمودي أن صندوق التنمية العقارية ساهم في تحسين مؤشرات نمو سوق التمويل العقاري محققًا 84% من إجمالي حجم التمويل، مما يدل على نجاح خطط وبرامج الصندوق في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن المناسب وصناعة سوق تمويلية منافسة جاذبة للقطاع الخاص المختص في التطوير العمراني.

وأوضح العمودي أن صندوق التنمية العقارية مكّنَ أكثر من 10 آلاف مستفيد من العسكريين للحصول على الدفعة المقدمة لشراء المسكن الأول، كما أطلق منتج دعم الدفعة المقدمة لشراء المسكن الأول للمدنيين ممن تبلغ أعمارهم خمسين عامًا وأكثر، لافتًا إلى أن الصندوق أتاح تمكين أكثر من 13 ألف مستفيد من ذوي الدخل المحدود أو ممن شارف على التقاعد أو منسوبي القطاع الخاص للحصول على تمويل عقاري سكني.

وأبان العمودي أن صندوق التنمية العقارية وقع 31،462 عقدًا خلال الربع الأول من العام الحالي، مؤكدًا أن اكتمال الحلول التمويلية لدى الممولين وتطوير آليات إدارة الفرص وإطلاق #المستشار_العقاري إضافة إلى الإطلاق الفعلي لمبادرة العسكريين وإتاحة منتجي الوحدات السكنية الجاهزة والبناء الذاتي لمستفيدي الوزارة، أسهمت في ارتفاع عدد العقود الموقعة.

وأضاف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يدل على ثقة المستفيدين بالمنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق بالتعاون مع شركاء التمويل من البنوك وشركات القطاع الخاص، متوقعًا أن يحقق "الصندوق العقاري" نهاية العام الحالي رقماً قياسياً في عدد العقود الموقعة مع المستفيدين.