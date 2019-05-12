مستأجرو المكاتب..أكبر الرابحين من انخفاض الإيجارات بدبي

أشار بحث أجرته شركة "سفلز" المتخصصة في الخدمات العقارية إلى استفادة الشركات من انخفاض أسعار الإيجارات في مواقع مميزة في دبي، والحوافز السخية التي يقدمها أصحاب العقارات.

كما أوضح تقرير "سوق المكاتب في دبي" أن ديناميكيات السوق الحالية تميل لصالح مستأجري المساحات المكتبية، وأن أصحاب العقارات باتوا يلجأون لتقديم طيف من المزايا الرامية إلى جذب المؤسسات ورواد الأعمال إليهم.

وسجّل مركز دبي المالي العالمي المتوسط الأعلى لأسعار الإيجار عند حوالي 200 درهم لكل قدم مربعة في العام، وبدورها تراوحت الإيجارات في المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) و"داون تاون دبي" بين 135 و170 درهماً لكل قدم مربعة في العام، بينما بلغت إيجارات العقارات على طول شارع الشيخ زايد حوالي 140 درهماً للقدم المربعة في العام.

وقالت بولا وولش، مديرة شؤون خدمات الشركات الدولية لدى "سفلز": "تعتبر دبي بالفعل مركز جذب للشركات العالمية، وعلى الرغم من التباطؤ الذي تشهده سوق المكاتب خلال الربع الأول من العام، لا تزال المدينة توفر بيئة عمل متنامية الأهمية بالنسبة للشركات. وبفضل الانخفاض في أسعار الإيجارات وتوفر مجموعة من مشاريع التطوير العقاري الفاخرة، وانتهاج أصحاب العقارات لمقاربات أكثر مرونة للتأجير، باتت كلّ من الشركات المحلية والعالمية في موقع مثالي يؤهلها للاستفادة من بيئة التأجير الموائمة للشركات في دبي"، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وأشار التقرير أيضاً إلى انضمام عدد من الموردين الجدد إلى قطاع المكاتب المخدّمة، نظراً للتشريعات المحسنة التي تُتيح لهم حرية أكبر للعمل في المنطقة.