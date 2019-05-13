"دبي لإدارة الأصول" تدخل سوق الإيجارات قصيرة الأجل

أعلنت شركة "دبي لإدارة الأصول" التابعة لـ"دبي القابضة" عن دخولها سوق الإيجارات العقارية قصيرة الأجل، بالشراكة مع "هاي جيستس" الشركة الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها، والمتخصصة في تأجير العقارات لفترات قصيرة.

وكانت #دبي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في إيجارات مساكن العطلات نتيجة للبيئة التنظيمية الملائمة ونمو الحاجة إلى المزيد من المرونة والخيارات السكنية، في وقت تواصل دبي استقطابها للمواهب العالمية مع حرصها على تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة.

وكشف تقرير حديث أن مساكن العطلات في دبي تشكل 2% من إجمالي عدد المنازل فيها، وهي أعلى نسبة من نوعها بين مدن العالم الرئيسية.

ومع استعداد الإمارة لاستقبال أكثر من 17 مليون زائر لمعرض #إكسبو_2020، وسعيها لاستضافة 25 مليون زائر بحلول عام 2025، يشهد الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل ارتفاعاً متواصلاً.

وتدير "هاي جيستس" 40 وحدة سكنية في "دبي وارف" المشروع السكني الفاخر متعدد الاستخدامات على واجهة الجداف المائية. وتتنوع الوحدات السكنية بين الشقق الفسيحة المكونة من غرفة واحدة أوغرفتين أو ثلاث غرف مطلة على خور دبي العريق، بما يجعلها وجهة مثالية للسائحين الراغبين بالإقامة على مقربة من المعالم الجذابة ومواقع الطعام والترفيه الشهيرة في دبي.

يشار إلى أن "دبي لإدارة الأصول" تمتلك وتدير محفظة عقارية في 10 مجمعات سكنية، وتوفر عروضاً للإقامة تتراوح بين سكن الموظفين ومجمعات الفلل الراقية، وتشمل مشروعاتها مجمعات "شروق" و"غروب" و"بوابة الخيل" و"ليان" و"نزل" و"مساكن القوز" و"رحاب ريزيدنسز" ووحدات للإيجار في "رمرام" و"دبي وارف".