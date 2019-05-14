عقارات جميرا للغولف تعلن استكمال برجي "الأندلس A وB"

أعلنت عقارات جميرا للغولف التي تقوم بتطوير مجمعات ومرافق ترفيهية راقية وسط ملعبين مؤهلين للبطولات العالمية في دبي، عن استكمال برجي الأندلس "A وB".

ويوفر البرجان مساحات معيشية داخلية وخارجية واسعة، وقد تم بيع جميع الشقق في كليهما، وتم تسليم جميع الشقق في البرج A في وقت سابق من هذا العام، ويتم حالياً تسليم شقق البرج B إلى الملاك.

ومن المقرر تسليم البرج C في الربع الأخير من عام 2019، ومن المخطط تسليم الأبراج المتبقية D وE وF وG وفق الموعد المحدد خلال الربع الثاني من عام 2020.

وقد تم تصميم مشروع الأندلس ليوفر أسلوب معيشة فاخراً وبأسعار مناسبة، ويضم 715 شقة سكنية، و95 وحدة تاونهاوس وكلوب هاوس بمرافق متنوعة، ليجمع بين روعة الطبيعة ودفء الأجواء العائلية ومتعة الغولف في آنٍ واحد.

وقال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لعقارات جميرا للغولف: "لقد كان الطلب على مشروع الأندلس استثنائياً منذ إطلاقه، ويسعدنا أن نبدأ بالترحيب بالمجموعة الأولى من السكان في هذا المجمع الحيوي والمميز. ونحن نلتزم ببذل كافة الجهود لتوفير مشاريع فريدة من نوعها في سوق العقارات، ويؤكد الإقبال الهائل الذي شهدناه على هذه الشقق التزام عقارات جميرا للغولف بتلبية احتياجات المشترين من جميع الفئات".