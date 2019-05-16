الإمارات.. تغيير مرتقب في منظومة الرهن العقاري

كشف عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات عن مبادرة يطلقها الاتحاد، بمشاركة دوائر الأراضي والأملاك في الدولة لخلق منظومة متكاملة للرهن العقاري، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف من بنوك وشركات عقارية وعملاء.

ولفت في جلسة رمضانية مع الإعلاميين في دبي، أمس الأربعاء، إلى أن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولى، وهي تشمل مقترحات لتغييرات وتعديلات في قوانين الرهن العقاري والنظم التي تحكم القطاع، وسيتم طرح هذه المبادرة، بما تضمه من مقترحات على المستوى الحكومي في مرحلة لاحقة، ليتم العمل بعد ذلك على بلورة هذه المنظومة، ووضع بنودها.

ويقوم الاتحاد حالياً بدراسة حول أفضل الممارسات والتشريعات العالمية على هذا المستوى، حيث أوضح الغرير أنه "لصيانة النمو المستدام والاستقرار في القطاع العقاري من المهم أن يتم تعديل النظم والقوانين، بما يخدم أهداف النمو على المدى الطويل".

وقال إن "المبادرة في جزء منها تتضمن تسهيل حصول العميل على الرهن العقاري مباشرة دون حاجة للرجوع إلى دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة لتسجيل العقار، الأمر الذي بدأ بتطبيقه بالفعل "بنك المشرق" بالاتفاق مع دائرة الأراضي في دبي، مما يختصر الزمن اللازم لإتمام الرهن العقاري من أسابيع إلى أيام، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".