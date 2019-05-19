السعودية.. العوامل الموسمية تخيّم على صفقات العقار

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية في السعودية انخفاضاً بنسبة 19.3%، ليستقر عند أدنى من مستوى 2.9 مليار ريال.

وشمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث استمر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في الانخفاض لسادس أسبوع على التوالي، مسجلاً تراجعاً وصلت نسبته إلى 19.8%، مستقراً تحت مستوى 1.9 مليار ريال، وهو أدنى مستوى أسبوعي لصفقات القطاع خلال سبعة أشهر مضت منذ 25 أكتوبر 2018.

كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضاً قياسياً بلغت نسبته 38%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري عند مستوى المليار ريال، بحسب تحليل لصحيفة "الاقتصاية".

وأشارت الصحيفة إلى أن التطورات الأخيرة التي تمر بها السوق العقارية السعودية- تحديداً منذ دخولها الفترة الموسمية بدءا من شهر رمضان وفصل الصيف- خضوع تعاملات السوق للعوامل الموسمية، المؤدية إلى تراجع أنشطتها وتعاملاتها من جانب، ومن جانب آخر إلى الانحسار التدريجي لتأثير المحفزات التي أثرت بشكل ملموس على مستويات السيولة في السوق العقارية طوال الأشهر الأخيرة، والناتجة عن ارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح من المصارف ومؤسسات التمويل للأفراد تحديداً، الذي امتد تأثيره إلى ارتفاع مستويات الأسعار السوقية.