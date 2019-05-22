تراجع مبيعات المنازل القائمة في أميركا 0.4% في أبريل

تراجعت مبيعات المنازل الأميركية على غير المتوقع في أبريل، وسط استمرار ضعف الشريحة منخفضة السعر في السوق، والتي شهدت نقصا حادا في العقارات.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم أمس الثلاثاء إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 0.4% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.19 مليون وحدة الشهر الماضي. ولم يتم تعديل وتيرة مبيعات مارس لتظل عند 5.21 مليون وحدة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل القائمة 2.7% إلى وتيرة قدرها 5.35 مليون وحدة في أبريل.

وانخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل نحو 90% من مبيعات المنازل الأميركية، 4.4% عن مستواها قبل عام. وهذا هو الانخفاض السنوي الرابع عشر على التوالي في مبيعات المنازل.

وذكرت رابطة الوسطاء العقاريين أن هناك انخفاضا نسبته 10% على أساس سنوي في مبيعات المنازل التي يبلغ سعرها 100 ألف دولار أو أقل، مشيرة إلى أن هناك طلبا قويا على هذه الشريحة في السوق ولكن لا يوجد معروض كاف من هذه المنازل مطروح للبيع.

وبلغ عدد المنازل المملوكة سابقا في السوق 1.83 مليون في أبريل، ارتفاعا من 1.67 مليون في مارس و1.8 مليون قبل عام.