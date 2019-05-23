"إعمار مصر" تقترب من فض نزاع "أب تاون" مع النصر للإسكان

قالت شركة إعمار مصر للتنمية، إن هناك مفاوضات إيجابية مع شركة النصر للإسكان والتعمير بشأن تسوية النزاع القائم بين الشركتين على أرض مشروع "أب تاون كايرو".

وأكدت الشركة في بيان تلقته البورصة المصرية، اليوم الخميس، أن الدعوى التحكيمية ما زالت متداولة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وكانت شركة النصر للإسكان والتعمير، أقامت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة "إعمار مصر" لفسخ التعاقد المبرم بينهما والخاص بمشروع "أب تاون كايرو"، وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.

وطالبت شركة النصر باسترداد 3 ملايين متر مربع من أرض زهراء المقطم التي تقع في نطاق مشروع "أب تاون كايرو"، لعدم التزام الشركة بتطويرها وتنميتها، والحصول على رسوم تغيير نشاط لمساحة 500 ألف متر مربع بالمشروع.

ووفقاً لنتائح الأعمال، حققت "إعمار مصر" أرباحاً بلغت 418.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 503.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 566.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 830.7 مليون جنيه بالربع المقارن من 2018.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 418.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 503.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.