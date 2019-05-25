العمل على استكمال نظام التسجيل العيني للعقارات بالسعودية

عقد مجلس إدارة #الهيئة_العامة_للعقار في السعودية اجتماعه السابع برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبد الله الحقيل، وذلك بمقر الهيئة.

وأشار رئيس وأعضاء المجلس في بداية الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظاماً والمعهودة إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار.

وأكد المجلس أهمية توحيد الإشراف على #التسجيل_العيني للعقار لرفع كفاءة وسرعة إجراءات التسجيل العيني للعقار ويزيد موثوقية ملكية العقار، وشدد على أهمية إكمال مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، وعرضه للعموم لطلب مرئياتهم.

واستعرض المجلس ما قامت به الهيئة من أعمال خلال الفترة الماضية من الربع الثاني من عام 2019، وما قامت به بشأن خطة عمل تنفيذ التسجيل العيني.

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كما ناقش مجلس إدارة الهيئة مرئيات العموم بخصوص مشروع نظام #المساهمات_العقارية ومشروع نظام الوساطة العقارية، حيث وجه المجلس بالأخذ بالمرئيات قبل الرفع بهما لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهما.

واطلع المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من الجهات الحكومية المكلفة بإطلاق منصة #المؤشرات_العقارية فيما ناقش مشروع قياس الأثر التنظيمي لمبادرات إتمام وإيجار والبيع على الخارطة.

واستعرض مراحل صياغة استراتيجية القطاع العقاري في المملكة، والدراسات التي جرى إعدادها لدراسة الوضع الراهن، وتحديد الركائز الرئيسة ومبادرات استراتيجية القطاع العقاري المقترحة وما جرى اتخاذه لمواءمتها مع برامج الرؤية وخطط الجهات ذوات العلاقة.