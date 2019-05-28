"عزيزي".. علاوات بالملايين لإنجاز المشاريع في وقتها

أعلنت "عزيزي" للتطوير العقاري تخصيص علاوة تحفيزية تصل إلى 10 ملايين درهم، في بادرة جديدة تهدف إلى تشجيع المقاولين والشركاء على إنجاز مشاريعها ضمن الجداول الزمنية المحددة، ووفقاً لأعلى معايير الجودة.

ويتزامن هذا الإعلان مع "عام البناء" الذي اختارته "عزيزي" شعارًا للعام الجاري 2019، تأكيدًا على التزامها إزاء تسريع عمليات إنجاز وتسليم مشاريعها، حيث تسعى إلى تسليم تسعة منها خلال هذا العام.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة: "تعد هذه العلاوة التحفيزية بمثابة شكر وعرفان لشركائنا ومقاولينا تقديرًا على التزامهم وجهودهم الحثيثة لتسليم مشاريعنا في المواعيد المحددة لها مسبقًا. وتعد هذه العلاوة التحفيزية خطوة غير مسبوقة خططنا لتطبيقها منذ فترة، ونعتقد أنها تسهم إلى حد بعيد في إسعاد العملاء، وهو هدف مهم يمثل المعيار الحقيقي لنجاحنا"، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".