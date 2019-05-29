"أراد" تسلم المرحلة الأولى من مساكن "نسمة"

سلمت شركة أراد مؤخراً أول باقة من المنازل لمالكيها بعد سنتين من إطلاق مشروعها الأوّل، مساكن نسمة. وقد باشر المطوّر العقاري في شهر أبريل الماضي بعملية التسليم للمشترين ضمن المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتكوّن من 107 فلل ومنازل متلاصقة، حيث بدأ تسليم المفاتيح للمالكين في 28 مايو الجاري.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أراد: "يتميز مجتمعنا المتكامل بموقعه الاستراتيجي، ومرافقه الخدميّة الاستثنائية، وتصاميمه الحديثة، وفق أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات المهنية المتبعة. ونحن حالياً بصدد بيع آخر الوحدات المتبقية في مساكن نَسمَة وضمان تسليم جميع المنازل قبل نهاية يونيو من العام القادم".

وفي سياقٍ متصل، أعلنت أراد عن ترسية عقود المرحلتين الرابعة والخامسة من مساكن نَسمَة، حيث فازت شركة انترماس للهندسة والمقاولات بعقدٍ لبناء 302 وحدة ضمن المرحلة الرابعة، في حين تم تكليف شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده ببناء 178 وحدة ضمن المرحلة الخامسة من المشروع. وستنتهي جميع الأعمال الإنشائية للمشروع كاملاً بحلول نهاية يونيو 2020.

يشار إلى أن مشروع مساكن نَسمَة أطلق في شهر مارس 2017، وتمتد مساكن نَسمَة على مساحة تزيد عن 5 ملايين قدم مربعة، وتضم أكثر من 900 فيلا ومنزل متلاصقة ضمن مخططٍ رئيسي روعي فيه خصوصية ورفاهية العائلات وتم الاهتمام فيه بنشر المساحات الخضراء الرحبة المنسقة في أرجاء المشروع.