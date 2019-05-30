"إعمار" توسع نشاطها في الصين بالتعاون مع "مطارات بكين"

وقعت "إعمار"، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة "مدينة مطارات بكين الجديدة القابضة BNA" للتعاون على تطوير مجمع للسياحة والأعمال، يتضمن مرافق لتجارة التجزئة والترفيه والضيافة والمكاتب والمؤتمرات والرياضة والفنون وأنماط الحياة العصرية، ضمن وجهة واحدة في منطقة اقتصاد الطيران بمطار بكين داشينغ الدولي، المزمع أن يكون أكبر مطار في العالم.

وسيتعاون الطرفان بشكل وثيق في عدة مجالات، لتسريع عمليات مشاركة الموارد ومنح زخم أكبر للخطط الهادفة إلى تطوير منطقة اقتصاد الطيران.

وتعتبر "إعمار"، التي تتخذ من دبي في دولة الإمارات مقراً لها، متخصصة في مجال التطوير العقاري وأنماط الحياة العصرية الراقية، وتتمتع بحضور قوي في 13 دولة. وتعمل "إعمار" على تطوير المجمعات السكنية والوجهات العصرية المتكاملة في العديد من الأسواق العالمية التي تتمتع بمؤشرات نمو قوية. ولدى المجموعة رصيد من الأراضي يبلغ 1.6 مليار قدم مربعة في الإمارات والأسواق العالمية الرئيسية.

ومن بين أبرز الوجهات التي طورتها "إعمار"، "وسط مدينة دبي" الذي يحتضن "برج خليفة" و"دبي مول"، وهما من أشهر المعالم السياحية في العالم، و"مرسى دبي"، أحد أكبر مشاريع الواجهة المائية في الشرق الأوسط، و"خور دبي"، أحدث وجهات الشركة الذي يرسم ملامح جديدة لقطاع التطوير.

ولدى "إعمار" الكثير من الأصول المولدة للإيرادات، تشمل 915 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للتأجير، و19 فندقاً ومنتجعاً، تحت مظلة وحدات أعمالها المتنوعة، بما في ذلك "إعمار للتطوير" و"إعمار مولز" و"مجموعة إعمار للضيافة" و"إعمار للترفيه".

ونجحت "إعمار" بتطوير العديد من المشاريع البارزة على امتداد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وجنوب آسيا. كما تساهم المجموعة بدور جوهري في تعزيز الشراكات بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتحرص بشكل متواصل على استكشاف الفرص الواعدة في السوق الصينية، في إطار مبادرة الحزام والطريق.