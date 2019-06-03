بيع 120 وحدة في نخلة جميرا بـ 888 مليون درهم

استحوذت نخلة جميرا في دبي على المرتبة الأولى على صعيد المناطق الأكثر جذباً للمستثمرين، حيث استقطبت خلال الأشهر الخمسة الماضية استثمارات بلغت 888 مليون درهم قيمة صفقات شراء 120 شقة تجارية وسكنية.

وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن منطقة مرسى دبي حلت بالمرتبة الثانية بعدما شهدت شراء 324 شقة سكنية وتجارية بقيمة 429 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة بصفقات شراء 283 شقة سكنية وتجارية بقيمة 420 مليون درهم، ثم منطقة الخليج التجاري ببيع 208 شقق بقيمة 268 مليون درهم، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

أما المرتبة الخامسة فقد ذهبت إلى منطقة الثنية الثالثة ببيع 114 شقة سكنية بقيمة 117 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة ببيع 57 شقة سكنية بـ 114 مليون درهم، وأخيراً بالمرتبة السابعة جاءت منطقة البرشاء جنوب الرابعة ببيع 198 شقة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 107 ملايين درهم.