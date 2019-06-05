"مصر–إيطاليا": مشروع بالعاصمة الإدارية بـ6 مليارات جنيه

كشف محمد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة "مصر إيطاليا" العقارية، أن الشركة تعتزم إطلاق مشروع متعدد الاستخدامات بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر على مساحة 40 فداناً وباستثمارات بـ6 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الإعلان عن طرح المشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري، وقام بوضع التصاميم الخاصة للمشروع أحد أشهر المعماريين الإيطاليين، الذي قام بتصميم مشروعات كبرى بمختلف أنحاء العالم منها مشروع نيوم، ويقدم المشروع منتجاً سيكون الأول فى مصر وإفريقيا.

وأضاف أن الشركة ضخت حتى الآن استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه في مشروع "البوسكو" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستهدف الوصول إلى مليار جنيه، وهو المبلغ المحدد من الشركة لأعمال المشروع خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن الشركة نفذت حتى الآن بالمشروع 85% من أعمال الخراسانات، ويجري إنشاء 300 فيلا و2000 شقة ما يمثل 25% من إجمالي المشروع، وتستهدف الشركة تسليم أول مرحلة منه في 2021 قبل الموعد المحدد للتسليم.

ويقام مشروع "البوسكو" على مساحة 200 فدان، ويقع ضمن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تُمثل عصب التنمية بالمدينة، وتتضمن الخدمات، والمنشآت التعليمية، فضلًا عن المناطق المركزية للبنوك.

وأوضح العسال أنه تم التعاقد مع 10 شركات مقاولات لتنفيذ المشروع حتى الآن.

وأشار أيضاً إلى أن الشركة تضخ 2.4 مليار جنيه في أعمال مختلف مشروعاتها وتشمل البوسكو وفينشي وكايرو بيزنيس بارك وكاي العين السخنة، مضيفا أن الشركة تترقب الانتهاء من إعادة تخطيط منطقة الساحل الشمالي لاستكمال طرح كاي الساحل.

وكشف أن الشركة حققت في مشروعاتها خلال الأشهر الخمسة الماضية مبيعات تعاقدية بقيمة ملياري جنيه.

وتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة بين 10% و%15 خلال الربع الأخير من العام، خاصة مع إمكانية ارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لصحيفة "المال" المصرية.