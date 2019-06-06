دبي تشهد صفقات عقارية بـ6.3 مليار درهم خلال رمضان

تجاوزت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في دبي خلال شهر رمضان الماضي، 6.3 مليار درهم، وبرزت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ضمن المناطق الأعلى بيعاً في أسواق الأراضي التجارية والفلل والشقق السكنية.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء الأراضي على اختلاف أنواعها 2.2 مليار درهم، وكانت حصة الأسد للأراضي التجارية بينما تجاوزت قيمة صفقات شراء الشقق السكنية والتجارية 3.5 مليار درهم، وحققت صفقات الفلل 510 ملايين درهم.

والمناطق التي تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات بيع الأراضي فيها أكثر من 100 مليون درهم، هي حدائق الشيخ محمد بن راشد ومجمع دبي للاستثمار الأول والثاني والثنية الرابعة وجبل علي الأولى.