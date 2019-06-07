الإسكان: تنفيذ 4 آلاف شقة بمشروعي دار مصر و"جنة"

تنفذ وزارة الإسكان المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرابة 4 آلاف وحدة سكنية بمشروعى دار مصر للإسكان المتوسط و"JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة العبور.

وأكدت مصادر بالوزارة أن معدلات تنفيذ تسير بشكل جيد ووفقا للجداول الزمنية المحددة لها، مشيرة إلى تنفيذ 126 عمارة تصم 3024 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية بمشروع دار مصر بتكلفة إنشائية تصل لمليار جنيه، ووصلت معدلات التنفيذ لقرابة 60%، وجار أيضا تنفيذ 816 وحدة سكنية بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر بتكلفة 605 ملايين جنيه، وتعمل على تنفيذها 7 شركات مقاولات، بحسب صحيفة فيتو" المصرية.

يذكر أن استثمارات المدينة خلال العام المالي الحالي وصلت لـ 1.4 مليار جنيه لمختلف المشروعات "مرافق وإسكان وطرق وخدمات وزراعة" وتم تنفيذ قرابة 100% من المخطط.