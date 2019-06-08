دبي: لا شروط إضافية على تسهيلات استثمار العقارات

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها لا تعتزم فرض أي اشتراطات لتنظيم التسهيلات التي تقدمها شركات التطوير للمستثمرين.

وقالت دائرة الأراضي والأملاك في #دبي بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إنها تشجع النمو العقاري، وتحرص على حماية المستثمرين في جميع الأحوال، مضيفة أن المنافسة أسفرت عن تعدد الخيارات المتاحة للمستثمرين العقارين.

وأضافت أن العقد شريعة المتعاقدين، وتخضع عملية التطبيق للعقد الموقع بين الطرفين، وفي حال حصل خلاف تحال القضية للمحكمة العقارية.

وارتفع إجمالي #التصرفات_العقارية في إمارة دبي 15% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2019 ليصل إلى 66 مليار درهم، مقارنة بنحو 57 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ عدد المستثمرين في #عقارات_دبي 11 ألف مستثمر عقاري بقيمة استثمارات تزيد عن 29 مليار درهم توزعت على نحو 15 ألف وحدة عقارية في دبي.