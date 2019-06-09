مبادرة مصرية لتطوير عقارات الإسكان الاجتماعي

عقدت وزارة #الإسكان_المصرية والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاً مع عدد من المطورين العقاريين، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في تلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان.

وقال نائب رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، المهندس أمجد حسنين، في مقابلة مع "العربية"، إن دعوة وزارة الإسكان شركات القطاع الخاص للمشاركة في الإسكان الاجتماعي والمتوسط، تمثل تحفيزا لشركات القطاع الخاص على المشاركة في مثل هذه المشاريع.

وأشار حسنين إلى أن غرفة #التطوير_العقاري قدمت مبادرة في هذا المجال، والتي ستوفر ميزات أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الإسكان الاجتماعي خاصة مع وجود حدود لتسعير هذه الوحدات، التي توفر خيارات مساكن في مناطق تعد غير مرتفعة الأسعار.

وشرح أن حل التحديات السابقة تمثل في تخصيص أراضي للمطورين العقاريين وتكون ملكية الوحدات للساكنين من دون ملكية الأرض بالنسبة للمستفيدين من الإسكان الحكومي.

وقال إن شركات التطوير العقاري كانت تلقى مواجهة من مشاركة الحكومة في الإسكان الفاخر، وفي الوقت الحالي لديها فرصة في المشاركة في مشاريع الإسكان الاجتماعي بجانب مشاريع إسكان ذوي الدخل المتوسط.