الشارقة تدخل عالم الأبنية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن استقطابه شركات عالمية متخصصة في إنشاء الأبنية بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتوقع المجمع، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن يجري بناء أول منزل بهندسة معمارية تراثية على أرض المجمع باستخدام هذه التقنية التي تعد من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتعلقة بالبناء.

وستكون هذه التقنيات المزمع استخدامها بالشارقة، بالتعاون مع شركة (Cybe) الهولندية التي تعتبر من أبرز الشركات التي تمتلك هذه التقنية في العالم.

ويأتي هذا المشروع كثمرة للتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي على أرض المجمع، حيث ستقوم شركة جينكو للمقاولات بتنفيذ العمل في إمارة الشارقة.