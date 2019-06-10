شركة صينية تفوز بعقد في مشروع "واجهة ديرة" بدبي

فازت شركة الصين الحكومية لهندسة الإنشاءات "سي إس سي إي سي"، بعقد قيمته 430 مليون درهم، لتنفيذ أعمال إنشائية في مشروع "واجهة ديرة البحرية" بدبي.

وذكرت مجلة "ميد" المتخصصة في العقار أن العقد يغطي المرحلة رقم 1 التي تتضمن قطعتي الأرض رقمي 9 و10 من المشروع.

وأضافت أن العقد يشمل الأعمال الهيكلية، والميكانيكية، والكهربية، وأعمال السباكة، والتجهيزات والتركيبات، وتصميم وتنسيق المناظر الطبيعية بالمشروع، ضمن الأعمال المساعدة الخارجية الأخرى.

ويتضمن المشروع بكامله تطوير واجهة مائية بطول 5 كيلومترات بمحاذاة "كورنيش ديرة" المواجه لمشروع "جزر ديرة"، والذي تقوم شركة "نخيل" للتطوير العقاري بإنشائه، وفقاً لصحيفة "البيان".