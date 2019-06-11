تنظيمات لضبط تسويق العقارات الأجنبية للمشترين بدبي

ساهمت القرارات التنظيمية الجديدة التي أصدرتها مؤسسة #التنظيم_العقاري بدبي "ريرا" في ضبط البيع العشوائي للعقارات المبنية في البلدان الأجنبية ويجري الترويج لبيعها داخل الإمارات، وفق خبراء ومسؤولين بالقطاع العقاري.

وأكد عدد من الخبراء، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن بعض المستثمرين يقعون في فخ #الاستثمار بناء على معلومات مضللة عن المشروع العقاري الواقع خارج دولة الإمارات والقوانين المنظمة للعقار في تلك الدول.

من جانبها، أكدت #ريرا وفق الصحيفة، أن القرارات التنظيمية تحظر مزاولة أنشطة بيع وشراء العقار وإبرام عقود بيع أو شراء العقارات الواقعة خارج دولة الإمارات من خلال الشركات العقارية ومكاتب الوساطة أو التمثيل.

وتلزم الشروط المعمول بها المشتري معاينة العقار والتعاقد مباشرة مع المالك في البلد المعني.

كما يجب تقديم ضمان بنكي قدره 10 ملايين درهم لتسويق العقارات من خارج دولة #الإمارات لبيعها لمشترين داخل دبي، مع توافر شرط إنجاز 50% من المشروع.