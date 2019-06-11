شركة مصرية تخطط لبناء أول إقليم مستدام في تاريخ مصر

حصلت مجموعة شركات "ماريوت هليز” المتخصصة فى إنشاء المدن المستدامة حول العالم، على عضوية لجنة الاستدامة في الأمم المتحدة، كأول شركة واستثمار مصري وعربي يخطط لتغيير بوصلة البناء في العالم العربي وإفريقيا إلى الاستدامة.

وقال الدكتور أحمد حسن، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماريوت هليز، عقب عودته من جينيف، إن شركته حصلت على عضوية لجنة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في الأمم المتحدة، علاوة على اعتماد المنظمات الدولية كأول مشروع عمراني مستدام في تاريخ مصر، بحسب ما نقلته صحيفة "المال".

وأضاف في تصريح لـ"المال"، أن لجنة الاستدامة بالأمم المتحدة تخطط من خلال "ماريوت هيلز" إلى تحويل منطقة الساحل الشمالي إلى أول إقليم مستدام في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط، مما سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الاستثمار في تلك المنطقة.

وأوضح أن "ماريوت هليز" تخطط، بالتعاون مع لجنة الاستدامة بالأمم المتحدة، لتوجيه استثمارات الشمال الغربي لأوروبا من دول النرويج والسويد وسويسرا واسكتلندا وإيرلندا، وألمانيا وإيطاليا إلى الاستثمار في مصر في قطاعي الطاقة المتجددة والعقارات الحديثة.

ووافقت الأمم المتحدة على دعم المشروع بالكامل في مصر، ليكون أول مدينة مستدامة متكاملة على الإطلاق في تاريخ الشرق الأوسط، ومرشحة للفوز بجائزة أول مدينة مستدامة في العالم مع نهاية 2023.

وطرحت "ماريوت هليز" أمس، الحجوزات للوحدات الفندقية لأول فندق مستدام في تاريخ مصر على الإطلاق يعمل بالطاقة المتجددة والأكل العضوي، ويدير مخلفاته ويستهدف السياح الأوروبيين الراغبين في التقاعد والمعيشة في مصر بعد إقرار قانون منح الجنسيات للأجانب.