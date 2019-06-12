دائرة الأراضي في دبي تدرس تثبيت القيمة الإيجارية

تدرس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إمكانية تثبيت القيمة الإيجارية لمدة ثلاث سنوات ضمن قانون الإيجارات الجديد.

وكشفت مصادر مطلعة أن مسودة القانون الجديد يجري العمل عليها، ومن ضمنها مقترح تثبيت القيمة الإيجارية لمدة ثلاث سنوات، وفقا لما نقلته صحيفة "الرؤية".

وأوضحت المصادر أن الدائرة ستقوم بإصدار لائحة تفسيرية بعد صدور القانون خلال العام الجاري. ويتم سنوياً تحديد قيمة الإيجار بناء على المؤشر العقاري الذي يحدد القيمة الإيجارية للوحدة العقارية ارتفاعاً أو هبوطاً.

وبدأت العقارات على المخطط والعقارات الثانوية في دبي بتحقيق أداء إيجابي إلى حد ما في الربع الأول من عام 2019.

وتشير توجهات السوق إلى أن الطلب ما يزال مرتفعاً على المناطق الفاخرة مثل مرسى دبي ووسط مدينة دبي ونخلة جميرا، والتي تندرج جميعها في قائمة أفضل 10 مناطق في دبي.

وسجلت أسعار المبيعات والإيجارات في مدينة دبي انخفاضاً طفيفاً في الربع الأول من عام 2019 بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2018.

وبحسب تقرير لموقع "بيوت كوم" على صعيد سوق الإيجارات، شهدت «جميرا» ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الفلل 3 غرف نوم 6.3% ليصبح 170 ألف درهم ونلاحظ أنه كان خلال الربع الأول 2019، كما ارتفعت معدلات الإيجار في بعض المناطق بالنسبة للفلل 3 غرف نوم وهي «جميرا» و«البرشاء» و«الورقاء»، ليصبح متوسط أسعار الإيجار فيها 170 ألفاً، و155 ألفاً و135 ألف على التوالي.

وسجلت شقق «المدينة العالمية» و«مدينة دبي الرياضية» و«أبراج بحيرات جميرا» أعلى العوائد الاستثمارية ب 9.7% و7.95 و7.7% على التوالي، أما الفلل فكانت من نصيب «الينابيع» بنسبة 6.3%، يليها «مدن» 5.9% و«المرابع العربية» 5.8%.