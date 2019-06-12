"الدار" تطلق مشروع " الريمان 2 " بـ1.7 مليار درهم

أطلقت شركة الدار العقارية، اليوم الأربعاء، مشروعها الجديد "الريمان 2"، وهو عبارة عن مجمع سكني في منطقة الشامخة بأبوظبي بتكلفة 1.7 مليار درهم.

ويأتي "الريمان 2" بعد مشروع "الريمان" الذي أطلق في يناير 2019، وسجل مبيعات بقيمة 1.6 مليار درهم.

وجاء مشروع "الريمان 2" استجابة لمستويات الطلب القوية والمتزايدة على قطع الأراضي ذات التكلفة المنخفضة والمجهزة بمرافق البنى التحتية الأساسية، حيث يمكن للمالكين بناء وتصميم منازل طبقاً لمواصفاتهم الدقيقة التي تلبي تطلعاتهم وأذواقهم بشكل متكامل.

ويمتد المشروع على مساحة 2.4 مليون متر مربع ويضم 1690 قطعة أرض مخصصة لإنشاء الفلل، وتتراوح مساحتها بين 500 و1000 متر مربع، حيث تنطلق مبيعات الأراضي في تاريخ 22 يونيو الجاري.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للدار العقارية، إن "مشروع الريمان 2 يأتي بعد النجاح القوي لمشروع الريمان الذي أطلقته الدار العقارية بداية هذا العام، والتزاماً منها بتوفير مشاريع سكنية عصرية تقدم مستويات عالية من الراحة والجودة وتلبي تطلعات واحتياجات مواطني الدولة".

ولفت الذيباني إلى أن شركة الدار أقدمت على هذه الخطوة التوسعية، في استجابة مباشرة للطلب العالي من قبل المواطنين على إنشاء مجمعات سكنية عصرية في منطقة الشامخة.