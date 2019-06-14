4.2 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

حققت التداولات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع المنتهي أمس، 4.2 مليار درهم.

وبحسب بيان، شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 693 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 400 مليون درهم، و637 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 900 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 113 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 39 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 89 مبايعة بقيمة 198 مليون درهم، وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.9 مليار درهم، منها 81 رهن أراضٍ بقيمة 2.5 مليار درهم، و135 رهن فلل وشقق بقيمة 400 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 1.7 مليار درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 228 مليون درهم.