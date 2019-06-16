"الإسكان" تصدر 52 ألف شهادة إعفاء من "القيمة المضافة" للمسكن الأول

قالت وزارة الإسكان السعودية، إن إجمالي عدد شهادات الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول الصادرة منذ إطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر مايو 2019، بلغ 52.22 ألف شهادة إعفاء ضريبي.

وأوضحت الوزارة أن عدد الشهادات الصادرة لمستفيدي الوزارة بلغ 32.87 ألف شهادة، فيما تم إصدار 8181 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقاري، و11.17 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة والصندوق العقاري.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر في يناير 2018، أوامر ملكية تضمنت تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن سعر شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد على 850 ألف ريال.