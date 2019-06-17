"الاتحاد العقارية" تؤكد عودة الخدمات بمشروع موتور سيتي

أكدت شركة "الاتحاد العقارية" إعادة خدمات التبريد بشكل كامل في الأماكن المتضررة بمجمع "موتور سيتي" يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الشركة أنه قد تم التوصل إلى اتفاق لجدولة الدفعات المستحقة لصالح شركة "إيميكول" بالتعاون مع شركة "إداكوم لإدارة جمعيات الملاك".

وكانت شركة التبريد "إيميكول" قد أخطرت سكان منطقة "موتور سيتي" بعزمها إيقاف الخدمات في المناطق المشتركة العامة، بسبب عدم دفع مستحقات.

وكانت مصادر قد صرحت لصحيفة "الخليج"، أن إجمالي مطالبات "ايميكول" من "ايداكوم"، بلغت 15 مليون درهم، سيتم سدادها على دفعات خلال العام الجاري.