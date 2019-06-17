حقيقة توزيع شقق مجانية في الإمارات

أكدت "شركة ريبورتاج العقارية"، ومقرها أبوظبي، أن مشروع "ذا جيت" غير مسجل فعلاً في دائرة التخطيط والبلديات بأبوظبي.

وأوضحت الشركة أن إعلان "اشترِ شقة واحصل على الثانية مجاناً" حقيقي ومصرح به من قبل الجهات الرسمية، ولكن على مشروعات أخرى، وليس على مشروع "ذا جيت".

وكانت دائرة التخطيط العمراني في أبوظبي قد نفت في وقت سابق، وجود مشروع باسم "ذا جيت" في الأنظمة العقارية التابعة لها، مؤكدة أنه لا يجوز التعامل عليه بيعاً أو شراء.

وأشارت "شركة ريبورتاج العقارية" إلى أن المطور العقاري "شركة ريبورتاج للاستثمار" المعلن عن المشروع مسجل لديها كمطور فرعي، مبينة أنه لم يحصل على تصريح للإعلان عن هذا المشروع، كما هو مسجل على نظام الدائرة حتى الآن، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وتابعت أن جزئية عدم تسجيل المشروع حقيقة لا ننفيها، لكننا لم نقم بالبيع في المشروع، ولم نعلن عن البيع فيه، وإنما استغل مسوّق عقاري "لوغو" الشركة، من إعلان لها في شهر رمضان الماضي، بهدف الترويج لمشروعات أخرى.

وأكدت "ريبورتاج للعقارات" أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المسوّق العقاري الذي استغل إعلان الشركة الترويجي، ووضعه على مشروع "ذا جيت" غير المسجل وغير المصرح للشركة بالبيع فيه بعد، مستخدماً في ذلك "لوغو" الشركة، والترويج له من خلال إحدى صفحات موقع تبادل الصور "إنستغرام".

وكشفت "ريبورتاج للعقارات" أنها لم تصلها أي شكاوى من قبل متعاملين تضرروا من الشراء في مشروعاتها، سواء تلك التي طورتها أو تلك قيد التطوير، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مشروع "ليوناردو"، الذي تم تسليمه أخيراً بإجمالي 177 وحدة سكنية، ويقع في "مدينة مصدر"، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع "ذا جيت" وصلت إلى 10%.

وشددت "ريبورتاج للعقارات" على أنها لم تقصد من إعلانها الترويجي "اشترِ شقة واحصل على الثانية مجاناً" التأثير السلبي في السوق العقارية، وإنما هو نوع من الإعلانات الترويجية الابتكارية التي تقوم بها الشركة كل فترة، بهدف الترويج بشكل مختلف لعقاراتها، وما دفعها لذلك هو التنافس الكبير بين المطورين العقاريين في السوق العقارية بالإمارات حالياً، لاسيما بالتزامن مع فترات هدوء المبيعات خلال العام، خصوصاً في شهر رمضان الذي تتراجع فيه المبيعات، وهو حق للشركة تمارسه في إطار القوانين المعمول بها في الدولة.

وبيّنت الشركة أن لديها مشروعات عقارية كبيرة تحت الإنشاء في أبوظبي ودبي، منها أربعة مشروعات في جزر "الريم"، و"المارية"، و"ياس"، وعلى "شاطئ الراحة" في أبوظبي، فضلاً عن مشروعين في "سبورت سيتي" ومنطقة "داون تاون جبل علي" في دبي.

وأكدت أنها تتطلع للوجود بقوة في سوق دبي العقارية، كما أنها من أكبر المطورين في "مدينة مصدر" بالنظر إلى عدد المشروعات التي طورتها.