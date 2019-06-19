زيادة نسبة دعم أصحاب الرواتب فوق 14 ألف ريال بالسعودية خلال شهر

قال مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية بالسعودية، إن العمل باعتماد تحسين آلية الدعم لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألفا وتعويض المستفيدين بأثر رجعي سيبدأ في أواخر الشهر الجاري أو بداية يوليو المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن اعتمد صندوق التنمية العقارية تعديلاً على آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35% حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية. أعلن ذلك خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية في بيان صحافي أمس، مبينا أن الصندوق أجرى تعديلات وتحسينا على مصفوفة الدعم سعيا منه لإيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030" من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأوضح أن أصحاب الدخل الشهري الذي يزيد على 14 ألف ريال سيتم خفض دعم قروضهم العقارية بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة في راتبه، بدلا من خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35%، مفيداً بأنه في حال تقدم أي مستفيد راتبه 15 ألف ريال سيتم دعم القرض العقاري بنسبة 95% بعد خصم معدل 5% مقابل ألف ريال زيادة في راتبه. وقال خالد العمودي، "جرى اعتماد 14 ألف ريال حدا أعلى للدخل الشهري المدعوم بنسبة 100%، وأبقى الصندوق الحد الأدنى للدعم بمقدار 35% دون تغيير إضافة إلى استمرار العمل على المقياس الحالي الذي يعتمد على عدد أفراد الأسرة والدخل".

وأكد أن مصفوفة الدعم الجديدة تم تطبيقها على أنظمة الصندوق العقاري، مشيراً إلى أن الصندوق سيقوم بتعويض المستفيدين السابقين الحاصلين على التمويل السكني المدعوم بنسبة أقل من 100% بناء على المصفوفة الحالية، حيث سيتم تعويضهم وإعادة جدولة مبالغ الدعم بناء على نسبة الدعم الجديدة.

وأشار إلى أن الهدف من تعديل وتحسين مصفوفة الدعم الحالية، زيادة كفاءة عمل برنامج التمويل المدعوم وزيادة نسبة رضا المستفيدين، داعيا الجميع إلى التعرف على نسبة الدعم الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق.