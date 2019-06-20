"داماك" تطلق "زاده".. أحدث مشاريعها السكنية الفاخرة

أعلنت "داماك العقارية" عن إطلاق مشروعها العقاري الجديد "زاده"، وهو عبارة عن برج في منطقة الخليج التجاري بدبي، يضم شققاً بغرفة نوم واحدة توفر إطلالات على قناة دبي المائية الشهيرة، حيث سيتم إطلاق المشروع رسمياً يوم 29 يونيو 2019.

ويأتي مشروع "زاده" استجابةً للطلب المتزايد في المنطقة على الشقق العصرية الفاخرة بأسعار معقولة. ويتمتع البرج بموقع استراتيجي ضمن مجتمع رئيسي قائم بحد ذاته في منطقة الخليج التجاري.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول لدى "داماك العقارية": "يسرّنا الإعلان عن إطلاق برج "زاده" الذي يمثل أحدث مشاريع "داماك العقارية" في قطاع العقارات السكنية الفاخرة، الذي يأتي استجابة للتطور المتسارع الذي تشهده سوق العقارات في دبي، والمترافق مع تنامي الطلب على المنازل"، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".