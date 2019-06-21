3.5 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الخميس تسجيل 919 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 94 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم و825 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ثم مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم، وثالثة في ورسان الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 88 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة.