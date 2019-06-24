بكم تراجعت أسعار العقارات السكنية في الإمارات؟

واصلت أسعار العقارات السكنية في دبي وأبوظبي تراجعها في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي، وفقا لبيانات مؤشر أسعار REIDIN الذي يستند إليه التقرير الاقتصادي الربعي للبنك المركزي الإماراتي.

وانخفضت أسعار العقارات السكنية في دبي 9.1% خلال الربع الأول من هذه السنة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما مقارنة مع الربع الأخير من 2018 فقد تراجعت أسعار بيع العقارات بـ 1.4%.

وفي أبو ظبي، كان الانخفاض في أسعار العقارات أقل على أساس سنوي، حيث انخفضت أسعار العقارات بنسبة 7% في الربع الأول.

أما مقارنة مع الربع الأخير من 2018 فقد تراجعت أسعار بيع العقارات بـ 1.9%.