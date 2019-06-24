جرير توقع عقد إيجار مبنى سكني في الخبر بـ8 ملايين ريال

أعلنت شركة جرير للتسويق عن توقيعها عقد إيجار مبنى سكني مع شركة صحة الشرق الطبية المحدودة (طرف ذو علاقة)، بقيمة 8 ملايين ريال سنوياً، ولمدة 20 سنة ميلادية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن المبنى يقع بحي الراكة الجنوبية بمحافظة الخبر ومكون من ثمانية أدوار و(112) شقة.

وبينت أن الأثر المالي للعقد سوف يظهر على النتائج المالية للشركة خلال فترة العقد بدءاً من الربع الثالث لعام 2019.

يذكر أن شركة صحة الشرق الطبية المحدودة مملوكة بنسبة 50% لشركة جرير للاستثمارات التجارية المملوكة بطريقة غير مباشرة لأعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق التالية أسماؤهم:

1-الأستاذ محمد بن عبد الرحمن العقيل.

2-الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل.

3-المهندس ناصر بن عبد الرحمن العقيل.

4-الأستاذ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل.

وأكدت الشركة أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتضمن أي مزايا تفضيلية، مبينة أنه سيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة القادم.