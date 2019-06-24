شركة تابعة لـ"أرابتك" تفوز بعقد إنشائي جديد في أبوظبي

أعلنت شركة "أرابتك القابضة" عن فوز شركة الهدف للإنشاءات الهندسية التابعة لها بمبلغ إضافي وقدره 315 مليون درهم من Tecnicas Reunidas وذلك لتنفيذ أعمال الإنشاءات لمشروع "أدنوك البرية" للتطوير المتكامل لحقل بو حصا.



ويوسع هذا الفوز نطاق عمل شركة الهدف الذي تبلغ قيمته 521 مليون درهم، لتصبح بذلك قيمة العقد الكلية 836 مليون درهم.



ويهدف مشروع " أدنوك البرية" إلى زيادة ودعم المردود الإنتاجي لحقل بو حصا ليصبح 650 ألف برميل يوميا مع حلول أكتوبر عام 2021.



ومن المقرر أن تبدأ أعمال المشروع في يونيو هذا العام ولمدة 28 شهراً.