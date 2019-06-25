شركة تابعة للحكير السعودية تستثمر 8 مليارات جنيه بمصر

أكد أشرف فريد رئيس قطاع تنمية الأعمال في شركة مراكز للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية، أن الشركة تخطط لرفع قيمة استثماراتها في السوق المصرية إلى 8 مليارات جنيه.

وقال فريد في مقابلة مع "العربية" إن استثمارات شركة "مراكز" تتوزع في قطاعين، أولهما المولات التجارية، مثل مول العرب الذي كان باكورة أعمالها بمصر، والجانب الآخر يتمثل في القطاع السكني وقطاع المراكز التجارية، خاصة في الأماكن الأشد احتياجا لبناء مدن ذات قيمة مضافة ومجتمعات عمرانية متكاملة.

واعتبر أن شركة مراكز للاستثمار العقاري كانت الأولى التي تدخل إلى منطقة القطامية الجديدة، ومنها مول القطامية، بجانب مول طنطا على مساحة 60 ألف متر، وسيفتتح خلال شهر أغسطس المقبل.

وتحدث عن وجود قوة شرائية جيدة في المدن الثانوية المصرية، موضحاً أن شركة "مراكز" تواجدت في تلك المناطق مثل بناء "مول طنطا" وهو أول مول تجاري بنظام عالمي خارج مصر والإسكندرية.

وبسؤاله عن عملية التمويل قال فريد إنه جرى التمويل بـ 7 مليارات جنيه وخطتنا أكبر من ذلك، وسيكون التمويل من المساهمين ومن البنوك العاملة في مصر، بجانب آليات تمويل المشاريع العقارية نفسها.

وبالنسبة للقطاع السكني، تحدث فريد عن مشروعين للشركة، الأول في مدينة 6 أكتوبر تحت مسمى "ايون"، وهو عبارة عن 3 أبراج سكنية تصل إلى ارتفاع 72 متراً، وهو أول مشروع في المجتمعات العمرانية الجديدة يحصل على هذه الارتفاعات.

كما تحدث عن مشروع سكني آخر للشركة باسم "دستركت 5" في القطامية بجوار مول القطامية، ووصل حجم المبيعات من يوليو 2018 قاربت من ملياري جنيه في المشروعين، مؤكداً أن المستثمر والمشتري يستهدف الشركات ذات المصداقية والتي تلبي طموحاته.