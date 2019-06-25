7 مليارات درهم تكلفة المرحلة الأولى من "إثراء ديرة" بدبي

كشفت "إثراء دبي"، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" (ICD)، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، عن المرحلة الأولى من مشروع "إثراء ديرة" بتكلفة إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم، ومن المتوقع انتهاء أعمال البناء بالتدريج ابتداء من الربع الأخير من العام الجاري.

وأشارت "إثراء دبي" إلى أن المرحلة الأولى من "إثراء ديرة"، المخصص للتأجير بالكامل، سترفد السوق العقاري المحلي بـ4459 وحدة عقارية متنوعة بين سكنية 2200 وحدة، وفندقية 1000 غرفة ضمن 8 منشآت، و843 وحدة للبيع بالتجزئة، و416 وحدة تجارية، وسيحتضن عند اكتماله بجميع مراحله أكثر من 25 ألف نسمة.

وقال عصام كلداري، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة "إثراء دبي"، في مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن تطورات المشروع: إن مشروع "إثراء ديرة" من أبرز المشروعات التي تطورها الشركة، وهو على مرحلتين، الأولى تتكون من 50 بناية متنوعة الطوابق، تبدأ من 18 طابقاً وصولاً إلى بنايات مكونة من خمسة طوابق، كما أن المرحلة الثانية سوف تكون بنفس عدد البنايات وبنفس التصميم المعماري، ليبلغ إجمالي عدد البنايات في المشروع بكلتا مرحلتيه 100 بناية متنوعة ومتعددة الطوابق.

وقدر كلداري، إجمالي الاستثمارات في المرحلة الأولى بـ7 مليارات درهم، تم استثمار 4 مليارات منها في بنايات قيد التنفيذ حالياً والثلاثة الباقية سوف يتم استثمارها لاستكمال البنايات الأخرى، وسترفد المرحلة الأولى السوق الإيجاري بـ2200 وحدة سكنية، إضافة إلى 8 فنادق تتضمن حوالي 1000 غرفة و843 وحدة بيع بالتجزئة، و416 وحدة تجارية.

وتوقع كلداري، الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بالتدريج بدءاً من الربع الأخير من العام 2019، وحتى الربع الأول من العام 2020، مشيراً إلى أنه بمقدور الشركات والمستثمرين والتجار مزاولة نشاطهم التجاري مباشرة بعد تأجير الوحدات المنجزة.

ومن المخطط أن يستوعب المشروع بعد انتهاء جميع مراحله نحو 25 ألف ساكن، وستقدم الشركة محفزات كبيرة للراغبين بالاستئجار في المشروع، وذلك عبر إعطاء عقود إيجار طويلة نسبياً من الممكن أن تصل لخمس سنوات.

وتشكل ديرة القلب التجاري التاريخي لمدينة دبي، كما أن امتدادها وصولاً إلى الواجهة البحرية يعكس التقاليد القديمة للتجارة البحرية في المنطقة.

وكان هناك طلب مستدام لتحسين وتوسيع مرافق المدينة، إضافة إلى تطوير مرافق النقل والاتصال، وذلك تلبية لمتطلبات أصحاب الأعمال والمقيمين في ديرة، ومن المتوقع أن تصبح ديرة مركزاً أساسياً متكاملاً لوسائل النقل والاتصال والتجارة في دبي.

وأشار المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة "إثراء دبي"، إلى أن المرحلة الأولى تمتد من مشروع "إثراء ديرة" على 12 منطقة يجري فيها إنشاء 47 مبنى متعدد الاستخدامات، إضافة إلى مساحات خضراء، 9 ساحات عامة ومواقف للسيارات لاستيعاب أعداد كبيرة من الزوار والمقيمين في المنطقة.

وقد تم الانتهاء من أعمال التطوير في 85% من إجمالي المخطط حتى الآن، وتضم المنطقة (3) 350 وحدة سكنية و40 مكتباً و45 محلاً تجارياً، إضافة إلى 290 غرفة فندقية تابعة لفندق "ويندهام" ذي الأربع نجوم، وستتبعها المنطقة (11) التي تضم 21 مكتباً و25 محلاً تجارياً و94 غرفة وشقة فندقية تابعة لفندق "سوبر 8". يلي ذلك المنطقة (13) التابعة لتوسعة سوق الذهب التي تضم 289 شقة سكنية و229 مكتباً و176 محلاً تجارياً؛ حيث أنجز 65% منها حتى الآن، كما يتم العمل على المناطق (1و2)؛ حيث أنجز 65% و75% على التوالي.

وتعمل "إثراء دبي"، إلى جانب تلك المشاريع الضخمة، على إدارة وتطوير عدد من المشروعات، منها مشروع "ون زعبيل" الرائد الذي يضم أطول مبنى معلق في العالم (ذا لينك)، وهو قيد التطوير ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2021.