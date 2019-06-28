4.4 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي بأسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.4 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت الدائرة، تسجيل 887 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 105 مبايعات للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و782 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 195 مليون درهم، وتلتها ند الشبا الأولى بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 6 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 58 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في المركاض.