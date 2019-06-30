قيمة صفقات العقار بالسعودية تتراجع 37% في شهر

أنهت السوق العقارية السعودية أداءها خلال شهر يونيو على انخفاض شهري في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 37.1%، مقارنة بمستواها خلال مايو، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الشهر عند مستوى ثمانية مليارات ريال، مقارنة بمستواها خلال الشهر الأسبق عند مستوى 12.7 مليار ريال.

وشمل الانخفاض الشهري كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الشهر بنسبة 25.2%، كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضاً خلال يونيو بنسبة قياسية بلغت 63.2%، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر الأسبق بنسبة 24%.

أما على مستوى المقارنة السنوية لأداء السوق العقارية في السعودية بنهاية يونيو، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 3.8%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتباين التغير في كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعاً سنوياً بنسبة 24.2%، بينما انخفض القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 52.2%.

وبالنظر إلى أداء السوق العقارية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق خلال الفترة ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 21.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري عند أدنى من مستوى 86 مليار ريال، مقارنة بنحو 70.9 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تحليل لصحيفة "الاقتصادية".