"داماك" تبدأ تسليم أولى منازل التاونهاوس في "أكويا"

أعلنت شركة "داماك العقارية" عن بدء عمليات تسليم المنازل في مجمّع "كلاريت"، أحد المجمّعات الأساسية لمشروع "أكويا"، الذي يمتد على مساحة 55 مليون قدم مربعة.

ويضم مجمّع "كلاريت"، 315 منزل تاونهاوس، وبعد استكمال عمليات تسليم المنازل في المجمّع ستبدأ "داماك" تسليم أكثر من 1300 منزل في مجمّعاتها السكنية الأخرى، ضمن المشروع، خلال الأشهر القادمة.

وتسير العمليات الإنشائية في مشروع "أكويا"، على قدم وساق، بدعم من مجموعة واسعة من عقود التطوير التي منحتها الشركة على مدى العامين الماضيين. وتم استكمال عمليات بناء جميع الطرقات الداخلية للمشروع، كما شارفت عمليات بناء المركز المجتمعي على نهايتها، كما سيتم افتتاح متجر "كارفور ماركت" في المشروع مع نهاية العام الحالي.

وقال علي سجواني، المدير العام للعمليات في شركة داماك العقارية: "يحمل مشروع "أكويا" أهمية خاصة بالنسبة لنا، ويسرنا أن نرحب بأول قاطني منازل التاونهاوس العصرية في مجمّع كلاريت".

وقامت "داماك العقارية" بتسليم أكثر من 727 منزلاً في مشروع "غالية"، أول برج سكني فاخر ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تطوره الشركة.