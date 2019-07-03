ما هي شروط نظام الإيجار المنتهي بالتملك في دبي؟

أكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، في مقابلة مع "العربية"، أن القانون الجديد لنظام الإيجار المنتهي بالتملك يطبق على الوحدات الجاهزة ومدة العقد تتم بالاتفاق.

وفي شرحه لنظام التأجير المنتهي بالتملك، قال بن مجرن إن "الوحدة العقارية ضمن هذا النظام يجب أن تكون مكتملة البناء، ويكون هناك عقد تأجير منتهٍ بالتملك، يسجل ويصدر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فبدون التسجيل تضيع حقوق الأطراف".

وأوضح أن "عقد التأجير المنتهي بالتملك للعقارات، سيتضمن الفترة التي يبدأ فيها المستأجر بدفع القيمة، وموعد حق خيار الشراء، وتحتسب قيمة الإيجارات ضمن ثمن العقار المتفق بشأنه".

وأكد أن "عادة هذه العقود تكون الأسعار فيها غير قابلة للارتفاع لثمن العقار"، موضحاً أن "قيمة العقار تحدد عند موعد التسجيل عبر لجنة مختصة، ونظام إلكتروني داخل دائرة الأراضي والأملاك بهدف تقديم خدمات التقييم، وتصدر الدائرة صكاً بهذه القيمة، ويمكن التقدم بطلب تقييم للعقار من قبل أي من الأطراف والحصول على صك بقيمة العقار".

وقال بن مجرن إن دائرة الأراضي والأملاك في دبي ترتبط "بعلاقات تعاون مثمر وبناء مع العديد من الأطراف في السوق، ليكونوا شركاء حقيقيين في صنع المستقبل العقاري. ونفخر بإطلاق باقة استثمارية جديدة تعزز من جاذبية البيئة العقارية في دبي، للانطلاق نحو آفاق من الريادة العالمية في مرحلة مهمة نصيغ خلالها رؤى جديدة، لاسيما أننا على مشارف الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي".