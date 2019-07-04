"البناء المستدام" يؤهل 300 مهندس سعودي لفحص جودة البناء

اختتمت دورة تأهيل فاحصي جودة البناء لفحص المباني الجاهزة التي عقدها برنامج "البناء المستدام" التابع لوزارة الإسكان السعودية في مدينة الرياض، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى رفع جودة وموثوقية الوحدات السكنية في القطاع العقاري السكني، وبذلك يكون البرنامج أكمل تأهيل أكثر من 300 فاحص منذ بدء تقديم خدماته في شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح برنامج "البناء المستدام" أن الدورة التي استمرت أربعة أيام عملت على تأهيل 24 فاحصاً في أساسيات الفحص الظاهري للجوانب المعمارية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية للوحدات السكنية، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات والإجراءات العالمية للفحص، وطبقاً لموhصفات كود البناء السعودي، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء الدورة واجتياز الاختبار العملي يتمكن المهندسون من العمل كفاحصين مستقلين في منصة البناء المستدام.

وقال المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود، إن خدمات فحص الجودة في برنامج "البناء المستدام" تقدم من خلال مهندسين فاحصين مستقلين، حيث لا يشترط تفرغ المهندس للانضمام كفاحص في المنصة، بل يمكن للفاحص العمل في أوقات فراغه واستلام طلبات الفحص عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج، وإتمامها والحصول على دخل إضافي"، مبيناً أن هذا النموذج يهدف إلى زيادة فرص العمل للمهندسين السعوديين سواء العاملين في القطاع الخاص أو منسوبي الخدمة المدنية، وتسهيل تقديم الخدمة من خلالهم للمواطنين.

يذكر أن خدمة "فحص المباني الجاهزة" تهدف إلى رفع جودة وموثوقية الوحدات السكنية المعروضة عبر مساعدة المواطنين الباحثين عن شراء أو استئجار وحدة سكنية في اتخاذ قرارهم، إذ يمكن رفع طلب الفحص إلكترونياً عبر منصة البناء المستدام ليقوم فاحص معتمد باستلام الطلب وإجرائه خلال 48 ساعة، ويصدر بموجبه تقرير شامل عن حالة الوحدة العقارية عبر الفحص الظاهري للجوانب المعمارية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية.