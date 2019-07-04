"سيرا القابضة" توقع مع "استثمار" لتمويل 6 فنادق جديدة

أعلنت مجموعة "سيرا القابضة" عن إنهاء اتفاقية تأسيس صندوق استثماري عقاري خاص، وتغيير التوجه إلى تمويل تطوير الفنادق من خلال موارد الشركة الذاتية بالإضافة إلى تمويل بنكي بشروط تنافسية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنها وقعت مع البنك السعودي للاستثمار اتفاقية تمويل طويلة الأجل الأمر الذي سوف يحقق عوائد أفضل بالمقارنة مع إنشاء صندوق عقاري، مبينة أنه مازال العمل قائماً على تطوير الفنادق تحت مظلة المجموعة.

ومن الجدير بالذكر أن أعمال الإنشاء قد بدأت خلال النصف الثاني من 2018، والتي تتكون من إنشاء 6 فنادق على النحو التالي:

1- فندق العليا – كومفورت (الرياض)

2- فندق الصحافة – كومفورت (الرياض)

3- فندق طريق الملك فهد العقيق – كومفورت (الرياض)

4- فندق طريق الأمير ماجد – كوالتي (جدة)

5- فندق طريق حراء تقاطع الملك – كومفورت (جدة)

6- فندق روشان مول – كوالتي (جدة)

ومن المتوقع استلام وتشغيل الفنادق بشكل تدريجي بدءاً من النصف الثاني 2020، حيث من المتوقع أن يحتوي المشروع على أكثر من 1000 غرفة.