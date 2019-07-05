ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأسرع وتيرة منذ 2017

قالت هاليفاكس للرهن العقاري، اليوم الجمعة، إن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بأسرع وتيرة سنوية منذ أوائل عام 2017 في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو، وهو ما يعد إشارة أخرى إلى استقرار سوق الإسكان في البلاد بعد الضعف الذي انتابها بسبب مخاوف تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل ارتفعت 5.7% في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو/حزيران مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعد أن زادت بنسبة 5.2% في ثلاثة أشهر حتى مايو. وكان استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة قدرها 5.9%.

وحذرت هاليفاكس من أن معدل النمو الضعيف للأسعار في‭ ‬الفترة المقابلة من عام 2018 ساهم في تعزيز هذه الزيادة السنوية.

وانخفضت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3% بعد أن سجلت زيادة بنسبة قدرها 0.4% في مايو.