تعرف على أول برنامج للتأجير المنتهي بالتملك في أبوظبي

أطلقت شركة الدار العقارية "الدار" برنامج تأجير منته بالتملك لعدد محدود من الوحدات في مشروعها السكني "وست ياس" الذي يتمتع بإطلالات على غابات القرم المحيطة بجزيرة ياس.

ويتيح البرنامج للعملاء زيادة نسبة ملكيتهم في الوحدات المشمولة بالبرنامج خلال فترة تمتد لخمس سنوات عبر سداد دفعات إيجار بقيمة 220 ألف درهم سنوياً، حيث سيتم تحويل كامل أقساط الإيجار المسددة إلى حصص ملكية في الفيلا المستأجرة مع نهاية فترة الخمس سنوات، وبالإضافة إلى رسوم الإيجار السنوية، يتعين على العملاء سداد رسوم إدارة ثابتة بقيمة 15 ألف درهم سنوياً على مدى فترة البرنامج، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: "جاء إطلاق هذا البرنامج نتيجة إدراكنا لوجود طلب حقيقي على برامج التملُّك المرنة التي تلبي تطلعات واحتياجات العملاء في المجمعات السكنية الراقية مثل "وست ياس"، لا سيّما أنّ جزيرة ياس أصبحت إحدى أبرز وأشهر الوجهات العصرية الرائدة في أبوظبي وأكثرها جذباً للسكان والسياح والمستثمرين، وبدورنا، نسعى إلى تعزيز مكانة هذه الوجهة المتميزة واستقطاب المزيد من السكان لتملك المنازل والعيش والاستقرار فيها".