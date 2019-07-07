أبوظبي: 10 آلاف صفقة عقارية بالنصف الأول 2019

بلغت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي 31 مليار درهم موزعة على 10 آلاف صفقة عقارية وفقا لنتائج مؤشرات التداولات العقارية في أبوظبي الصادرة عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

واستعرض ماجد الجابري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع العقارات في دائرة التخطيط العمراني والبلديات، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد بأبوظبي، "تقرير التداولات العقارية في أبوظبي" الذي يفيد بأن القطاع العقاري سجل 6,374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية بقيمة 12.5 مليار درهم، إضافة إلى 3,712 صفقة رهن عقاري بقيمة 18.5 مليار درهم ما يعكس ثقة البنوك في القطاع العقاري.

ومن حيث المواقع الجغرافية الأكثر نشاطا تصدرت جزيرة الريم قائمة المعاملات بقيمة 4.371 مليار درهم، تلتها منطقة الريف بـ 1.788 مليار درهم، وجاءت جزيرة ياس في المرتبة الثالثة بـ 1.597 مليار درهم من إجمالي المعاملات.

وجاءت مدينة الشامخة في المرتبة الرابعة بـ 636 مليون درهم من المعاملات، تلتها مدينة خليفة في المرتبة الخامسة بـ 357 مليون درهم، فيما جاءت منطقة الفقع في المرتبة السادسة بـ 211 مليون درهم من إجمالي المعاملات.

وساهم تحديث قانون الملكية العقارية في أبريل 2019 بالسماح للأجانب بتملك العقارات في المناطق الاستثمارية لدعم وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة القدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع اقتصاد أبوظبي ليكون أكثر ديناميكية.

من جهته، قال فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، إن هذه الأرقام تعكس إقبال المستثمرين المتزايد على القطاع العقاري في أبوظبي كونها توضح للمستثمرين مسار السوق العقاري في العاصمة وترسخ التنافسية الاستثمارية لأبوظبي في قطاع العقارات مع احتضانها أفضل العقارات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أن إصدار التقرير يأتي استمرارا لنهج "الدائرة" في تقديم جميع البيانات والإحصائيات اللازمة للفئات المهتمة والفاعلة في هذا القطاع إضافة إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال شفافية توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين والمطورين العقاريين وملاك الأراضي بما ينعكس على تنافسية العاصمة إقليميا وعالميا.