250 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالعاصمة الإدارية بمصر

أكد رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، أحمد زكي عابدين، في لقاء مع "العربية" أن حجم الاستثمارات فى العاصمة الإدارية منذ انطلاق المشروع يبلغ نحو 250 مليار جنيه، أي ما يعادل 15 مليار دولار.

وأضاف أنه يجري حالياً إنشاء 8 أحياء سكنية، إضافة إلى المباني الإدارية والترفيهية.

وتابع "الشركة تمول المرافق الأساسية بقيمة 170 مليار جنيه والحي الحكومي بقيمة 50 مليار جنيه ذاتياً، متوقعاً تحقيق الشركة عائداً عام 2024".

من جهة أخرى، أكد عابدين أن الحكومة المصرية بالإضافة إلى مجلس الوزراء والرئيس سينتقلون إلى العاصمة الجديدة في يوليو من العام المقبل.

وأشار إلى أنه تم توقيع عقد المونوريل وسيتم تنفيذه خلال عامين.